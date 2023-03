Bardazzi: “Italiano sta cominciando a scegliere i suoi fedelissimi, ha svoltato”

"Sono strafelice di aver ritrovato la Fiorentina. Sabato ci siamo divertiti nel vedere lo spettacolo contro il Milan, e quella mentalità, gioco, filosofia lasciata per strada nel corso della stagione, anche per via della stessa Conference. Ora abbiamo davanti le due contro il Sivasspor e in campionato Cremonese e Lecce, sono quattro partite che la Fiorentina può vincere tutte. Italiano ha fatto delle scelte chiare, anche facendo un po' sparire dai radar alcuni giocatori. Occhio però al Sivasspor, la Lazio ierilaltro ha avuto una bruttissima sorpresa".

Stagione

"Se restituiscono i punti alla Juve il campionato della Fiorentina è chiuso. Prima del Braga c'era la paura di poter rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere, Italiano veniva fischiato, 'fate ridere' e compagnia cantante. Secondo me si è innescata la consapevolezza di star facendo fin troppo male, i giocatori si sono guardati negli occhi e hanno trovato insieme all'allenatore il modo di svoltare. Ora si può guardare al futuro con ritrovato ottimismo. Spero che Italiano rimanga a Firenze ancora per un po', doveva imparare a gestire il triplo impegno, era la prima volta per lui. E ora si comincia a capire quali sono i suoi irrinunciabili, Nico non ha più saltato una partita da quando è tornato. Via via che rientrano i giocatori aumentano le scelte, vedremo un finale in crescendo".