Barak: “Io e Bonaventura possiamo giocare assieme, non siamo in competizione”

Antonin Barak si racconta così al pentasport di Radio Bruno

Redazione VN

Antonin Barak centrocampista della Fiorentina, ha parlato così a Radio Bruno, tra i temi affrontati c'è quello della sosta:

"Ho già provato la pausa invernale. In Repubblica Ceca, è normale, a Dicembre non si gioca mai. Questo stop può aiutare, a noi nuovi ad adattarsi alle indicazioni del mister. Poi dopo tutte queste partite con la coppa una pausa ci voleva. Ognuno aveva il suo programma di allenamenti, durante le vacanze. Posso dare tanto e migliorare e la sosta mi aiuterà a farlo. Purtroppo non abbiamo trovato il risultato contro il Milan, ma la squadra sta migliorando, sono fiducioso. Sono sicuro che la squadra ripartirà così bene dopo la pausa.

Sul tuo arrivo. "Per me non è stato facile, sono arrivato e ho giocato subito. Sono calato dopo un mesetto, ho giocato tanto, tra nazionale e Fiorentina, ho faticato tanto fisicamente. Uno col mio fisico è normale che vada in difficoltà. Nell'ultimo mese però mi sentivo bene, post partita con il Riga. Ho cercato di dare tutto per convincere il mister.

Su Amrabat e il centrocampo invece? — Ho tifato per lui, ma non mi aspettavo un mondiale così. Complimenti a lui. Entrambi abbiamo avuto Juric, lui è tostissimo. Mi trovo bene con Sofyan, non molla mai, prova sempre a cambiare le partite. Fisicamente può fare bene ovunque, in qualsiasi campionato, è la sua forza. Abbiamo un bel centrocampo. Jack è un giocatore esperto, con qualità. Il mister ha iniziato a cambiare contro il Verona, ha funzionato, ha portato a casa punti. Italiano ha sempre il 4-3-3 nella testa. Io e Jack possiamo giocare assieme, non è giusto dire che siamo in competizione. Entrambi possiamo fare diversi ruoli a centrocampo.

Sulla Coppa? — La finale si gioca a Praga. Per me è una cosa speciale ovviamente. Sarebbe un sogno segnare e portare la squadra in finale. Vogliamo fare bene in coppa. I portoghesi sono tosti. Sono tecnici, però può essere un vantaggio. Possiamo approfittare degli spazi che ci danno. Alla squadra non mancano i giocatori. Purtroppo ci sono stati diversi infortuni.