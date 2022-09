Barak e l’incredibile “record” nelle prime 2 in viola

Se non è un record mondiale, poco ci manca. Antonin Baràk ha disputato le prime due partite con la maglia della Fiorentina ma, di fatto, si è trovato a giocare in due squadre molto diverse tra loro. Nei 176' (più recuperi) disputati contro Napoli e Udinese, infatti, il ceco ha già giocato insieme a 20 (!) compagni diversi .

Il solo Martinez Quarta ha fatto parte della formazione titolare in entrambe le occasioni, tutti gli altri - compreso il portiere - sono cambiati e le sostituzioni hanno alzato ulteriormente la cifra. Una situazione curiosa, certamente non l'ideale per chi come Baràk è nella fase di inserimento iniziale in un nuovo gioco.