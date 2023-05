Barak: “Due finali traguardo bellissimo. Non avevo dubbi che ce l’avremmo fatta”

A Dazn l'autore del gol qualificazione Antonin Barak ha commentato così a caldo: "Sono emozioni bellissime, poi la finale si gioca a Praga... Abbiamo fatto un grande percorso anche soffrendo. Non ho parole, sono molto emozionato. Ero molto sereno, non avevo dubbi che ce l'avremmo fatta. Questa partita pesava, quando siamo entrati in campo eravamo sotto pressione e abbiamo iniziato male ma siamo stati bravi a sfruttare quello che ci hanno concesso. Anche loro hanno avuto molti contropiedi, ma non sono stati lucidi. Doppia finale? Abbiamo una grandissima opportunità di vincere qualcosa, dobbiamo sfruttare queste occasioni. Abbiamo fatto bene per tante partite, e dobbiamo sfruttare questa cosa. Due finali sono un traguardo bellissimo".