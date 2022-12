Barak/2: “Jovic è fortissimo, so già che se gli metto buoni palloni lui segna”

"Sono contentissimo di vedere come sta crescendo Jonathan Ikonè, per me è fortissimo. Kouamè è stato il migliore della squadra nella prima parte di stagione, ha aiutato molto la squadra. Per me siamo una squadra forte, se acquisiamo una grande mentalità, possiamo arrivare al livello delle prime. Abbiamo sofferto il periodo senza gol, tanti giocatori si preoccupano quando non vinci. Mancava andare con più uomini in area. Poi ogni tanto siamo stati sfortunati. Sono curioso di vedere quando troverà ritmo Jovic, in area fa sempre gol. Con lui mi trovo molto bene, sia fuori che dentro al campo. Mi permette di essere libero di testa perchè so già i movimenti che farà. So che se la metto bene lui segna. Gli dico sempre di stare sereno, che se trova continuità lui segna. Nei minuti che ha giocato lui segna spesso."