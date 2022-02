Banchelli: “Sassuolo decisivo per la Champions. Gol Malinovskyi? Var un casino”

Il gol annullato a Malinovskyi può incidere nella corsa Champions della Fiorentina, che passerà dal prossimo match col Sassuolo

Doppio ex di Fiorentina e Atalanta, l'ex attaccante Giacomo Banchelli ha parlato della gara di ieri a Tuttomercatoweb.com: "La vittoria è fondamentale, ora si possono aprire scenari molto interessanti. La Fiorentina può lottare per le posizioni più alte, essendo a cinque punti dalla Juve e con una gara in meno è agganciata al treno Champions, anche se è chiaro che non deve fare passi falsi. Sabato il Sassuolo? Sarà una partita importantissima perché ieri hanno ottenuto una vittoria meritata contro l'Inter giocando un gran primo tempo. Se sabato la Fiorentina vince può davvero puntare concretamente alla Champions, perché nonostante sia andato via Vlahovic continua a far risultati e la squadra si è ancor più compattata.

Piatek? Non sposta gli equilibri, è un giocatore che si vede meno, ma quando arriva la palla in area c'è sempre come Pippo Inzaghi. Il gol annullato all'Atalanta? Tre giornate fa fu annullato un gol a Zaniolo per fallo di Abraham, nel derby un episodio simile è stato giudicato in modo diverso. A rivederlo non è fuorigioco perché Malinovskyi non è in offside, però doveva essere l'arbitro a decidere se era fuorigioco o no. E' un gran casino... L'arbitro ci deve mettere la faccia, può sbagliare ma alla fine dovrebbe spiegare come sono andate le cose. Così come vengono criticati i giocatori, possono essere criticati gli arbitri".