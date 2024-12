L'ex giocatore tra le altre della Fiorentina Federico Balzaretti ha voluto parlare, in un format di Cronache di Spogliatoio, di un episodio della sua carriera in relazione a quanto accaduto ad Edoardo Bove :

"A seguito di 3 operazioni feci un anno di pausa per riprendermi, al termine di questo anno dovetti fare la visita di idoneità e mi trovarono un'aritmia, dovetti fare un intervento chirurgico, in un attimo mi fu negata la voglia che avevo di tornare in campo ed io ero impotente. Dopo l'operazione stetti 3 mesi con la squadra e giocai l'ultima partita."