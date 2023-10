Baiano: “Non sono preoccupato per Beltran. Italiano firma per questi risultati”

"Sulle ali dell'entusiasmo era meglio per la Fiorentina non fermarsi. Sono sicuro che l'Empoli rimetterà a posto la classifica. La Fiorentina sta bene mentalmente e fisicamente, la vittoria di Napoli è stata un'iniezione di fiducia. Italiano secondo me firma così per la classifica, è normale che ci si aspetti i gol delle punte. Ma per lui è uguale se segnano i difensori o i centrocampisti. In una squadra come l'Empoli ci sta alternare risultati positivi e negativi. Ma Andreazzoli darà sicuramente qualcosa in più"