Baiano: “Montiel mi ricorda Robbiati, merita occasioni. Il bel gioco arriverà”

Ciccio Baiano, ex attaccante viola, è intervenuto in diretta su Radio Bruno:

“La vittoria di Udine non è un brodino, ma quello che serviva in questo momento. Nessuno si poteva aspettare lo spettacolo a pochi giorni dall’arrivo di Prandelli. Arriverà, ma la squadra al momento non ha il bel gioco nelle corde. Montiel? Se non gli diamo possibilità non lo scopriremo mai. Con Vlahovic la Primavera volava, ma con lui c’era anche Montiel, e a Vlahovic sono state date occasioni. Montiel è un giocatore straordinario, ha un piede fantastico, un calcio strepitoso. Sì, mi ricorda Spadino Robbiati. La fisicità incide molto, senza di essa si fa fatica in Europa, ma la mia esperienza insegna che si può sopperire con la tecnica e con la velocità”.

