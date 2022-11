Baiano: “Le difficoltà viola? Si spiegano in due modi, non mi hanno sorpreso”

"La squadra ha fatto buoni risultati e questo porta entusiasmo anche se in fase offensiva c'è ancora qualcosa da sistemare. L'anno scorso la Fiorentina aveva una settimana per preparare le partite. Quest'anno non hai tempo. Questo incide su una sola squadra non abituata ad affrontare così tanti impegni. Altre squadre più attrezzate per dedicarsi alle competizioni europee hanno lasciato qualcosa in campionato. Io sono convito che la viola stia pagando il fatto di giocare in Europa il giovedì. In più ha pagato anche la partenza di Vlahovic. Quando è partito sono mancati il 50% dei gol che realizzavi. È vero che in Conference il girone era abbordabile, ma alla fine i giocatori che fanno la differenze son sempre gli stessi. In più non hai usufruito al massimo di Milenkovic e Nico Gonzalez a causa degli infortuni. Scudetto? Penso che il campionato possa perderlo solo il Napoli. Juventus? Ha fatto un mercato improntato su Pogba e Di Maria. Del primo si son perse le tracce. Il secondo anche non è pervenuto. Nonostante ciò, è comunque davanti a Roma e Inter."