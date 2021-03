Baiano: “Fiorentina senza coraggio, se si salva è per demeriti altrui”

L’ex viola Francesco Baiano ha parlato a Rtv38: “Sono molto preoccupato. A Udine abbiamo perso non giocando, oggi invece un pareggio contro una squadra che ha una marea di problemi. È una squadra che non ha coraggio e che non propone calcio, che aspetta gli eventi e poi gli va dietro. La Fiorentina non ha avuto carattere nel pareggiare nel finale, è il Parma che si è pareggiato da solo la partita. In questo momento ci salviamo più per demeriti degli altri che per meriti nostri“.

