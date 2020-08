Baiano: “Dubbi su Piatek, si è spento come una candela. Vlahovic deve giocare”

L’ex viola Francesco Baiano ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

Piatek alla Fiorentina? Economicamente potrebbe essere un affare, ma bisogna fare una valutazione tecnica sul giocatore. Di solito gli attaccanti si valutano sui gol segnati in 3-4 anni. Lui ha fatto bene soltanto per metà stagione al Genoa, ho qualche dubbio. Capita spesso di vedere calciatori semi-sconosciuti protagonisti di un breve exploit. L’ultimo anno del polacco è stato davvero complicato. Si è spento come una candela. Vlahovic-Cutrone? Nessuno dei due è ancora pronto per fare il titolare alla Fiorentina. Vlahovic lo mandarei in prestito, il ragazzo ha bisogno di fare 30-35 partite da protagonista. Se matura può diventare la punta della Fiorentina per molti anni.