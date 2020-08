Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana, queste le sue parole:

Belotti è il mio preferito però mi sembra irraggiungibile. Piatek per un certo tipo di calcio potrebbe avere anche un suo perchè, anche se non mi convince a pieno. Però tra tutti i nomi mi sembra quello più possibile. Mandzukic è un’enorme incognita, un giocatore di quell’età e con quel fisico può fare molta fatica visto che è stato fermo praticamente un anno. Milenkovic? Prendo una battuta di Sarri che fece agli arbitri “quando vedi le strisce non capisci più niente”. Probabilmente il serbo ritiene che col Milan può puntare al salto di qualità e raggiungere traguardi importanti più in fretta rispetto a Firenze. La società vuole fare tre acquisti importanti, considerando la cessione di Chiesa. Se però dovesse arrivare anche la cessione del difensore centrale, questi sarebbero quattro