Baiano consiglia: “Servono due attaccanti. Basta giocatori fuori ruolo. Ribery…”

L’ex attaccante Ciccio Baiano (le sue parole su Vlahovic) ha parlato al Pentasport:

La Fiorentina ha bisogno di due attaccanti, con Cutrone via e Kouamè destinato alla cessione si è creata questa necessità. I giocatori non devono essere schierati fuori ruolo, io da tifoso della Fiorentina non posso vedere calciatori adattati. Per Ribery si può fare un discorso diverso, nel Bayern Monaco giocava in una squadra che passava 75′ nella metà campo avversaria, ora deve giocare più vicino all’area di rigore. Vlahovic? Adesso è un altro giocatore, si muove molto meglio rispetto a prima. Kouamè non è una prima punta, lo vedo più come esterno