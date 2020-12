Baiano: “Col Verona sarà dura ma mi fido di Prandelli. Vlahovic? Ha talento, ma…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è stato intervistato da TMW e ha parlato anche delle ultime di casa viola: “Con il Verona sarà una gara complicata non solo per la classifica ma perchè la squadra di Juric ha gamba e la Fiorentina fa fatica con le formazioni che hanno ritmo. Mi fido di Prandelli che ha visto la reazione col Sassuolo. Ma una reazione è il minimo, sennò saremmo alla canna del gas. Prandelli ha detto che Vlahovic ha personalità? Lui lo allena e quindi ha tutto per dirlo. Io faccio un discorso di latro tipo: ho sempre detto che la Fiorentina con Vlahovic ha in casa un talento che può diventare nel giro di tre o quattro anni un attaccante di livello, ma questo non esclude il fatto che adesso devi prendere una punta forte per il presente. Non metto in dubbio il suo valore, Vlahovic è un 2000 superiore alla media ma non è pronto per assumersi sulle spalle la responsabilità di una squadra così importante. Tra essere e diventare c’è differenza“.