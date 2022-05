Baiano: “Con la Juve partita dell’anno. C’è un lato positivo su Cabral e Ikoné”

L'ex attaccante Ciccio Baiano, ha parlato della sfida con la Juventus e dei primi sei mesi alla Fiorentina di Cabral e Ikoné

Redazione VN

L'ex bomber della Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, per parlare di alcuni temi legati ai viola. Le sue parole sulla sfida contro la Juventus: "A Firenze è considerata la partita dell'anno. Sappiamo quanto sia importante per la tifoseria e adesso conta ancora di più. Lo stadio spingerà nel migliore dei modi, ma la Juventus non regalerà niente".

Poi sul calo fisico: "Italiano ha sempre caricato bene la squadra, non so cosa capiti nella testa dei giocatori per non giocare una partita come quella di Genova. Perdere un pò di benzina è normale, siamo a fine campionato e i serbatoi sono vuoti. Ricordiamoci da dove arriva questa squadra".

Poi su Cabral e Ikoné: "La cosa positiva è averli inseriti in squadra già a gennaio, così hanno avuto sei mesi per assaggiare il calcio italiano. Da loro mi aspetto sicuramente dei miglioramenti, hanno qualità. Dopo la partita di Napoli ho sentito dire che Cabral era addirittura meglio di Vlahovic, non può essere un bidone tre partite dopo".