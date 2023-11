Baiano: “Cabral e Jovic salvati dalla Conference. I centravanti top qui non vengono”

L'ex viola Ciccio Baiano ha commentato a Radio Bruno la sterilità offensiva degli attaccanti viola: "Ieri non punterei il dito sugli attaccanti, fino ai 25 metri la Fiorentina ha fatto tutto benissimo. Giocare contro tre difensori della Juve è durissima sia per Beltran che per Nzola. Non dimentichiamoci che la difesa bianconera non prende gol da sei partite e ha incontrato altre squadre forti. Personalmente avrei affiancato Nzola a Beltran nel secondo tempo, ma non è detto che con le due punte avremmo creato di più. L'anno scorso Jovic e Cabral si sono salvati con la Conference League, facevano gol quando incontravano squadre impresentabili e questo aiutava ad alzare la media gol. Se pensiamo però al loro campionato c'era da mettersi le mani nei capelli.