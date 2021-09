Bagno di folla al Franchi: gli ultras rimarranno fuori, il loro sostegno no

Tutto esaurito al Franchi per il match di stasera. Gli ultras rimarranno fuori, a differenza del loro sostegno

Una notizia che farà sorridere Italiano e la sua squadra, il Franchi stasera sarà tutto esaurito. Una serata così a Firenze, causa Covid e risultati negativi, non si vedeva da tantissimo tempo. Ecco invece che la Fiorentina torna a far divertire e Firenze si fa trovare pronta, 16.000 i tifosi attesi allo stadio.

Come riportato da Repubblica, gli ultras non entreranno allo stadio. Continua infatti la loro protesta per le restrizioni presenti all'interno dell'impianto causa Covid. Nonostante ciò, il loro sostegno si farà sentire sia prima che dopo il match. La squadra verrà letteralmente scortata dai tifosi fino all'entrata del Franchi, così come all'uscita dopo la fine della partita. Ancora nessuna informazione per quanto riguarda la possibilità di fuochi d'artificio come nel match contro il Torino. Inutile nasconderlo, a Firenze c'è aria di impresa e il campo è pronto a emettere la sua sentenza.