Tra campo e questioni economiche: Fiorentina-Inter, storie tese fra dirigenze

Il confronto è iniziato domenica, con l'attacco del presidente viola a Inter e Juventus

Sfida per la classifica, sì, ma anche sfida su questioni di soldi. Fiorentina-Inter è il confronto fra Zhang e Commisso, che ierilaltro ha lanciato il suo j'accuse e provocato irritazione negli uffici nerazzurri. Rapporti non ai massimi storici, ma in realtà non c'è niente di nuovo. I tifosi viola sono soddisfatti delle prestazioni della squadra e delle posizioni del presidente, scrive La Nazione, che sottolinea la voglia di rivincita che anima Firenze in questa stagione.