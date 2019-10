Bagno a Ripoli, iniziati i lavori per il nuovo Centro Sportivo

Secondo quanto documentato da QuiAntella.it, la Fiorentina avrebbe già iniziato ad occuparsi dei terreni a Bagno a Ripoli. Soltanto interventi preliminari, limitati ai 6 ettari dell’ex centro Enel, ma la proprietà di Rocco Commisso conferma ogni giorno la volontà di accelerare i tempi. Operai e macchinari edili stanno ripulendo alcune zone, ponendo le basi di un futuro cantiere. I circa 19 ettari acquistati dalla famiglia Guicciardini Corsi Salviati invece ancora non possono essere toccati. In merito sarà fondamentale una variante urbanistica attesa entro 12 mesi, come annunciato dal sindaco di Bagno a Ripoli.