Bagni: “La Fiorentina può farcela in Conference. In finale non ci sono favorite”

"Può eliminare il Betis e poi le finali si giocano. Non ci sono squadre favorite o sfavorite in una finale, lo abbiamo visto anche in passato con la stessa Viola che pareva godere dei favori del pronostico nell’atto decisivo della scorsa edizione contro l’Olympiakos, seppur si giocasse in Grecia. La Fiorentina può farcela. Come può farcela la Lazio in Europa League, visto che ha il potenziale per andare fino in fondo, e così come l’Inter ha le sue chance per far fuori Bayern e Barcellona e, magari, di alzare la coppa al cielo."