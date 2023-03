Bacconi: “Igor è un giocatore fuori dalla media. Ecco come sopperire al regista”

"La Fiorentina ha cominciato a giocare in modo più veloce. Usando meno il regista. Infatti Ikonè spesso quando ha campo davanti è devastante. Per esempio contro le difese a 3 porta fuori i braccetti. Lo stesso Nico da molti vantaggi in 1 contro 1. A Italiano probabilmente serve un regista alla Torreira. Se la Fiorentina riesce ad arrivare subito da Bonaventura, nella metà campo avversaria si possono limitare i difetti di Amrabat da regista. Dodò essendo un brasiliano spinge molto. Spesso è nella metà campo avversaria. Però questo cozza contro il modo di giocare italiano. E i brasiliani ci mettono di più ad assimilare questo. Ma a me Dodò è un giocatore che piace molto , anche se è stato poco continuo. Tutto sommato Italiano può essere soddisfatto.

Sulla difesa: "Igor per me è un giocatore fuori dalla media. Fisicamente è fortissimo. Permette alla squadra di prendersi dei rischi. Probabilmente sarà uomo mercato. Non possiamo pretendere da Italiano che dia alla linea difensiva la stessa prudenza che chiede un Allegri. E questo spesso comporta spazi per gli avversari. Italiano non dirà mai ai suoi di chiudersi dietro. Se non hai la capacità di costruire dal basso generi la possibilità all'avversario di recuperarti la palla."