Babacar cuore viola: “Conosco Firenze e i Fiorentini, il loro amore vi farà ripartire. Forza ragazzi”

Con questo post su Instagram, Khouma Babacar fa sentire la propria vicinanza alla squadra e alla città che lo hanno accolto:

Il momento non è facile ma conosco Firenze e i fiorentini. L’immenso amore che hanno per i colori e la MAGLIA VIOLA, che resterà sempre anche la mia seconda pelle, riuscirà a trasmettere quella grinta e quella carica necessarie a farvi ripartire più forti che mai.

Del resto i veri vincitori non sono quelli che non hanno mai perso, ma quelli che non si sono mai arresi! Forza ragazzi, forza Firenze, Forza Fiorentina…. nel mio cuore sempre.