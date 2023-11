Intervistato da Sky Sport Bruno Astori ha parlato così da San Siro: "Avendo giocato nelle giovanili del Milan, per Davide San Siro è sempre stato uno stadio importante. A Firenze aveva trovato il suo equilibro, e la città non smette mai di stupirci con tante manifestazioni di affetto. Con lui condividevamo la passione per l’architettura e tutti i giorni lo sento presente".