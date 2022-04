Auguri Lollo, uno di noi

Lorenzo Venuti, Lollo per amici e tifosi viola compie gli anni. A lui gli auguri dei tifosi della Fiorentina e della redazione di Violanews

Venuti, difensore della Fiorentina il 12 Aprile compie 27 anni e noi di Violanews, insieme a tutti i tifosi, vogliamo inviargli i migliori auguri di buon compleanno. Lorenzo è un ragazzo cresciuto con la maglia viola, entrato nelle giovanili all’età di 9 anni è poi riuscito a rimanere sempre legato alla squadra gigliata. Attualmente ha disputato 68 partite con la società di Firenze, di cui 60 in campionato e 8 in coppe Nazionali, particolarmente apprezzato dai tecnici per la sua agilità, la sua velocità e la sua grinta.

Lorenzo è nato a Montevarchi e grazie al suo spirito toscano e alla sua voglia di fare si è integrato perfettamente nel team viola. Nella stagione 2021/2022 ha giocato 16 partite in serie A con la Fiorentina e il tecnico ha scelto di metterlo in campo come titolare per ben 13 volte. Al momento è legato alla squadra di Firenze da un contratto valido fino a giugno 2024.

Il suo compleanno cade a pochi giorni dalla Pasqua, una giornata da passare in famiglia. In quel weekend tutti i tifosi della Fiorentina sperano di festeggiare anche una vittoria contro il Venezia, e magari mister Italiano deciderà di far scendere in campo Lorenzo, come nella partita con l'Empoli. Domenica 3 aprile la presenza di Lollo, così lo chiamano i suoi tifosi, è stata molto apprezzata. Sul suo profilo Instagram i commenti sono stati tutti positivi come: 'Grande Lollo', 'Lollo uno di noi', ma anche una frase di apprezzamento per il suo spirito sempre combattivo 'Dove non arrivi con la tecnica, arrivi con il cuore e con la grinta…'. Noi lo sapevamo fin da subito, non ci sbagliavamo nel definirlo l'uomo del derby nel nostro articolo 'Venuti ha un conto aperto con il destino'.

Lorenzo è un ragazzo a cui non si può non voler bene, in una recente intervista ha espresso il suo immenso amore per la squadra viola e il suo legame con i tifosi, di cui lui si sente parte. Queste le sue parole; ‘Per me giocare con la Fiorentina significa portare con me ogni volta che scendo in campo tutte le persone che conosco, tutti gli amici, tutti i familiari perché è una cosa che accomuna tutti.’ Il difensore viola sa di aver realizzato con fatica e tenacia il sogno di molti giovani e per questo ogni volta che mette piede sull’erba dell'Artemio Franchi un pensiero va sempre a loro.

Il suo amore per la fiorentina nasce da lontano, seppure la sua famiglia non fosse appassionata di calcio Lorenzo ha iniziato, un po’ per caso, a indossare le scarpe da gioco e ben presto nella sua camera è comparso il poster del suo idolo viola Batistuta. Lui ha sempre creduto nel suo desiderio di diventare calciatore e per questo si con estrema si è allenato con estrema dedizione, ha accettato di giocare in diverse società, superando anche un infortunio al ginocchio, e finalmente ha realizzato il suo sogno: esordire in serie A con la sua squadra del cuore. Quel giorno Lollo lo ricorda con molta emozione, il numero 23 sulle spalle, lo speaker che annunciava il suo ingresso in campo e lo stadio che lo accoglieva a braccia aperte urlando il suo nome.

Ormai è passato del tempo da quella partita del 24 agosto 2019 contro il Napoli, ma lo spirito e il cuore di questo ragazzo non sono mai cambiati. Lui è il primo vero tifoso della squadra di Firenze e lo dimostra rimanendo umile e pensando sempre a chi sta fuori dal campo, quindi non possiamo che augurare a Lollo il meglio per il suo futuro sia professionale che privato.