Attimi di tensione con i tifosi dell’Inter

Firenzedintorni.it riferisce che ci sono stati attimi di tensione in via Lungo l’Affrico al momento dell’arrivo dei tifosi dell’Inter al Franchi. Al momento di entrare nel viale Cialdini per avvicinarsi alla zona riservata ai tifosi avversari, il mezzo si è fermato ed è nato un alterco: alcuni tifosi nerazzurri sono scesi e hanno provocato i passanti, ma si è concluso dopo pochi minuti con l’intervento delle forze dell’ordine. Ringraziamo firenzedintorni.it per la foto.