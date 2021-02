Attenta Fiorentina, con la Sampdoria il pericolo arriva ancora dalla.. destra

E’ sicuramente una delle sorprese di questa stagione di Serie A. Mikkel Damsgaard, esterno destro classe 2000, sta sfornando prestazioni sempre più convincenti nella sua prima avventura nel campionato italiano. Ieri, nel pareggio della Sampdoria contro il Benevento, ha letteralmente spaccato in due la partita dal suo ingresso in campo. Dribbling, accelerazioni e cross insidiosi, una rarità per il calcio moderno sempre più predisposto per un calcio all’insegna del 3-5-2 con esterni che raramente riescono a scartare il proprio avversario. Dal suo ingresso in campo, i blucerchiati hanno svoltato, riuscendo a strappare un pareggio che fino al 60′ pareva quantomai insperato, visto il predominio e le occasioni create dai campani. Con l’assist realizzato in una delle sue tante sgroppate sulla fascia destra, il danese arriva a quota 4 in questa stagione. Ed è al terzo posto nella classifica di passaggi vincenti riusciti in Europa tra i Millennial (dietro a Sancho e Wirtz). Insomma, la Fiorentina è avvisata. Visto il caos creato da Hakimi, anch’esso sulla corsia di destra, Prandelli dovrà trovare una rapida soluzione per arginare le avanzate dell’esterno danese. Il tandem viola Igor-Biraghi, o chi per loro, dovrà contrastare al meglio quello che ad oggi si candida come pericolo numero uno per i viola.

