“Attacco viola? A calcio si deve fare gol, non basta Vlahovic”

L’ex portiere del Parma Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della prossima sfida con la Fiorentina:

Il rosso mancato a Mancini? A me sembra un fallo non da arancione rinforzato, di più. Il VAR altro non è che un altro arbitro, non una macchina, gli errori si spiegano così. Uscire con elogi ma senza punti serve a poco, la Fiorentina deve rendersi conto della sua posizione e cambiare passo a livello mentale, non si può crollare due volte di seguito a ridosso del novantesimo. Personalmente sono un po’ arrabbiato, mi si passi il termine, con la Fiorentina, la sua storia le impone di lottare per l’Europa, io mi spingo anche fino alla Champions League tanta è la considerazione che ho. Quanto al Parma, ho visto una squadra grintosa con l’Inter, ma la partita di domenica per i ducali è davvero un’ultima squadra. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Fiorentina-Parma il 7 marzo sarebbe stato uno scontro decisivo per non retrocedere. Attacco viola? Vlahovic, e poi? A calcio si deve fare gol, o si trovano soluzioni o si trovano problemi. E lo stesso vale per il Parma, tanti attaccanti ma davvero pochi gol.