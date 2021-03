D’Aversa: “Contro la Fiorentina saremo più consapevoli della nostra forza”

Roberto D’Aversa ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Parma-Inter:

Abbiamo giocato alla pari con la prima in classifica, la gara contro l’Inter ci fa capire che possiamo lottare per la salvezza. Peccato perché anche stavolta abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo in fase difensiva. Da domenica il nostro campionato riparte con un unico, importante obiettivo. Dopo una prestazione come quella di stasera, con la Fiorentina avremo ancor più convinzione nei nostri mezzi.