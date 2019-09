Fanno male in amichevole quattro gol subiti, figuriamoci alla prima storica partita di Champions. L’Atalanta ha fallito il primo appuntamento con la grande coppa. La Dinamo Zagabria è stata superiore, è riuscita a trionfare contro una squadra che lo scorso anno in Serie A ha dimostrato continuità di rendimento. Ma cosa è successo alla Dea? Difficile rispondere, probabilmente le motivazioni sono molteplici. Certo, la prima volta nel maggior contesto per club può aver giocato un brutto scherzo anche se Gasperini su questo non sente ragioni (LEGGI QUI).

La Fiorentina domenica prossima al Tardini (ore 18.00) ha una grande occasione: provare a colpire un avversario già tramortito. I ritmi, come sempre contro le squadre di Gasp, saranno elevati. L’Atalanta punta forte sulla propria forza fisica e sull’attacco rapido e fantasioso. I viola invece hanno trovato solidità nel reparto difensivo col cambio modulo che Montella ha deciso per affrontare la Juventus sabato scorso. Insomma, la favorita resta sempre la squadra nerazzurra ma lo scivolone in coppa potrebbe diventare un prezioso alleato viola.

Per l’Aeroplanino vincere potrebbe essere una piccola rivincita sportiva dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia dello scorso anno. E così potrebbe culminare al meglio quella che è stata la settimana che lo ha visto miglior allenatore. “Spero che non si monti la testa per questo” aveva detto Commisso, scherzando, un paio di giorni fa. Se l’impresa dovesse riuscire, Rocco sarebbe pronto a perdonargli un’eventuale esaltazione del momento.