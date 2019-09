Atalanta, Gasperini dopo la sconfitta in CL: “Ci hanno superati in tutto, ma non sono preoccupato”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Dinamo Zagabria in Champions League, vinta 4-0 dalla formazione croata:

È una squadra che ci ha superato in tutto, è stata più aggressiva, ha giocato con velocità e con qualità. Noi, sotto tutti gli aspetti, abbiamo fatto fatica. Pure quando eravamo in situazioni di pressing uscivano sempre. Avevano velocità e qualità superiore rispetto a noi. Non credo sia una questione di emozione, è troppo facile attaccarsi a questa cosa. Abbiamo preso una dura lezione da una squadra che è stata più brava. Secondo tempo è stato più equilibrato. Deluso, arrabbiato e preoccupato? Niente di tutte queste cose, mi sento come uno che ha preso una bella lezione e deve fare qualcosa per migliorare. Credo che il fatto che la Dinamo partecipi con continuità a Champions e Coppe permetta di avere un livello di valutazione diverso. Dovremo farlo anche noi. Devi fare meglio sotto tutti i parametri, velocità, tecnica, tutto. Loro sono stati molto più bravi di noi