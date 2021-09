Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni: ballottaggio nella difesa viola

A poco più di quarantott'ore dalla partita di Bergamo ecco le ultime sulle formazioni delle due squadre con le incognite dei rientri dei nazionali.

I dubbi di Gasperini e Italiano sono soprattutto relativi alle condizioni dei tanti nazionali che sono stati assenti fino alla vigilia del match, soprattutto i sudamericani che rientreranno a poche ore dall'inizio della partita con l'incognita di viaggio e jet lag. In casa viola è problematico il recupero di Pulgar, Martinez Quarta e Gonzalez che giocano stanotte e partiranno subito dopo. Nessuno dei tre dovrebbe partire titolare anche se Gonzalez potrebbe 'gustare' almeno una mezzora di campo in caso di necessità. Al centro della manovra è pronto Torreira mentre in difesa accanto a Milenkovic sussiste il ballottaggio fra Igor e Nastasic con il primo favorito visto che il serbo non si è allenato con Italiano in queste settimane.