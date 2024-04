Atalanta-Fiorentina, i diffidati: 5 (-1) viola rischiano di saltare la finale

Finale di Coppa Italia a rischio per numerosi giocatori questa sera , nella sfida di ritorno tra Atalanta e Fiorentina che mette in palio l’atto conclusivo della competizione, previsto il prossimo 15 maggio all’Olimpico di Roma contro la Juventus. A dover prestare particolare attenzione ai cartellini sono ben quattro giocatori della formazione allenata da Gian Piero Gasperini, mentre sono addirittura cinque i viola che, in caso di sanzione da parte dell’arbitro , potrebbero osservare dalla tribuna il match decisivo.

I diffidati

In casa Atalanta, Ederson, Scamacca, De Roon, Miranchuk sono i giocatori che, trovandosi in diffida, salterebbero automaticamente per squalifica la prossima gara di Coppa Italia; in casa Fiorentina invece, sono Bonaventura, Nzola, Kouamé, Mandragora, Infantino. L'angolano però è certo di non scendere in campo perché non fa parte dei convocati.