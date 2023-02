Ass. Del Re: “Progetto Franchi selezionato per un motivo green”

“Ci teniamo a ribadire che la scelta di ristrutturare e fare il restyling dello stadio Artemio Franchi va nella scelta del consumo di suolo zero perché se avessimo deciso di farlo altrove, il consumo di suolo sarebbe stato notevole. Qua invece non lo è, ed avremo una nuova area a verde pubblico dove ora ci sono i parcheggi e dei campini che non sono accessibili”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, a margine dell’inaugurazione a Firenze di un nuovo negozio Enel X. Il progetto che ha vinto il concorso internazionale per la ristrutturazione dello stadio ‘Franchi’ e per la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte, riporta l'agenzia di stampa Italpress, “è il progetto che maggiormente puntava sulla sostenibilità sia per la copertura dello stadio con gli impianti fotovoltaici che per il recupero dell’acqua piovana, che per la realizzazione di un parco perché sarà un parco pubblico".