Aspettando l’addio, Amrabat festeggia (e convince) con il Marocco

I Leoni dell'Atlante passano il turno in Coppa d'Africa

Vantaggio malawiano con Mhango, rimonta marocchina grazie a En-Nesyri e Hakimi. In campo per tutto l'incontro il centrocampista viola Sofyan Amrabat, autore di una prestazione solida, sia in fase di interdizione che di costruzione: 78 passaggi e 13 lanci lunghi, più di ogni altro giocatore sceso in campo.