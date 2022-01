VN – Accordo Fiorentina-Tottenham per Amrabat: manca solo il “sì” del giocatore

Amrabat vicino al Tottenham, piace a Conte e Paratici. E c'è l'accordo tra Fiorentina e gli Spurs

Oltre all'accordo imminente per il passaggio di Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina è pronta a cedere anche Sofyan Amrabat. La società viola ha trovato infatti l'accordo con il Tottenham sulla base di un prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Adesso manca soltanto il "sì" del giocatore, attualmente impegnato con il Marocco in Coppa d'Africa, ma c'è la sensazione che l'affare si farà: sia Paratici che Conte sono grandi estimatori dell'ex Verona.