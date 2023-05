Aspettando la Uefa, l’ottavo posto vale l’Europa? Per la Fiorentina pesa un aspetto

Sia chiaro, l’augurio è quello di entrare in Europa tramite un trionfo il 7 giugno, ma nella malaugarata ipotesi che questo non accadesse, è giusto analizzare le possibilità che la Fiorentina ha di confermarsi nelle competizioni europee tramite un piazzamento in campionato, sebbene porti ad un Europa "minore". Sì perché con tutta probabilità l’ottavo posto potrebbe (usiamo ancora il condizionale) valere un posto per la prossima Conference League vista la possibile decisione della Uefa di escludere la Juventus dalle competizioni europee. La corsa, però, per questo piazzamento è più incerta che mai con ben quattro squadre ancora pianamente in lotta: Monza (52 punti), Torino (50), Bologna (50) e appunto Fiorentina . Poiché è probabile che la corsa si concluda con due o più squadre con gli stessi punti, diamo uno sguardo a cosa accadrebbe nel caso questo riguardasse della Fiorentina:

Pari punti con una squadra

Se due squadre arrivano in parità di punteggio, il regolamento della Serie A prende in considerazione, in primis, i punti realizzati negli scontri diretti. Cosa succede dunque per la Fiorentina? Nel caso la Fiorentina chiudesse ottava a pari punti con una delle squadre in lotta, sarebbe in ogni caso fuori dall’Europa. Gli scontri diretti parlano chiaro. Con il Bologna, la Fiorentina è incappata in due sconfitte, entrambe per 2-1. Contro il Torino, invece, pesa la sconfitta del Franchi (1-0), non bilanciato dal pareggio (1-1) della scorsa settimana. Stesso discorso per quanto riguarda il doppio confronto con il Monza. Pareggio a Firenze per 1-1 e pesante sconfitta in Brianza per 3-2.