Ascari su Amrabat: “Il cambio modulo lo ha esaltato. Futuro? Occhio a Klopp”

"Amrabat? Sta disputando un mondiale di alto livello, favorito dal cammino del Marocco. Lui, come altri giocatori della nazionale africana, sono finiti nel mirino del mercato proprio per queste prestazioni. L'ex Verona non mi sorprende, era stato preso da Commisso proprio perché si sapeva che il giocatore era di questo livello. Sarebbe un peccato lasciarlo partire adesso. Il cambio modulo poi, con il centrocampo a due, lo ha favorito. Lui non è un regista classico ma più un centrocampista box to box. Interesse del Liverpool? Da quello che si vocifera Klopp è un suo grande estimatore, ora il suo nome è sulla cresta dell'onda del mercato. La Fiorentina ancora non ha sfruttato il potenziale di giocatori come lui, Ikone o Gonzalez, per questo lasciarlo partire ora mi lascerebbe un po' perplesso. Cabral? E' normale che le perplessità su di lui inizino ad esserci, era arrivato con delle premesse che non sono state mantenute. A mio parere non aveva ancora uno status tale per potersi aspettare prove di livello. Io gli darei ancora fiducia perché a differenza di Jovic è un calciatore di proprietà della Fiorentina"