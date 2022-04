Ascari: “Dualismo in attacco non paga. Ikoné disorientato dai cambi di ruolo”

Il commento di Ascari al momento viola tra campo e mercato

Esperto di mercato di lungo corso, Eugenio Ascari ha commentato a Italia 7 la prestazione della Fiorentina contro l'Udinese e non solo: "La Fiorentina oggi è mancata sotto il profilo caratteriale, ha avuto un calo di concentrazione e fisico sapendo che ottenere punti tra Salerno e la partita di oggi si sarebbe assicurata l'ingresso in Europa e invece hanno fallito. Qualche scelta di Italiano non ha pagato: utilizzare Bonaventura e Torreira non al meglio ha tolto sostanza a centrocampo. Ikoné? Quando è arrivato aveva un grosso credito, frutto del titolo col Lille e delle prestazioni in Champions. Qualcosa l'ha fatto vedere, ma è rimasto disorientato da troppi cambi di ruolo.