Ascari: “Con Milenkovic situazione insolita. Per Vlahovic dovevano…”

Eugenio Ascari ha parlato del rinnovo a sorpresa di Milenkovic e della situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic.

Su Milenkovic e la difesa viola: "Soluzione insolita, perché solitamente viene fatto più lungo il rinnovo di contratto. Probabilmente non si sono concretizzate molte occasioni di mercato, quindi ha deciso di rinnovare. Avere un anno in più è un compromesso per entrambi, probabilmente Milenkovic avrebbe voluto puntare a trasferirsi in un club con maggiori ambizioni della Fiorentina in questo momento. È un giocatore straordinario, funzionale al gioco di Italiano, credo che la viola abbia un reparto difensivo molto interessante e solido".