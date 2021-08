Marchini: “Commisso bravo con Vlahovic. Rinnovo Milenkovic segnale importante”

Giampaolo Marchini, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, della situazione rinnovo legata a Vlahovic e non solo.

Le parole su Vlahovic e su quanto detto da Commisso: "Il presidente ha ribadito alcuni aspetti che erano rimasti in bilico nei giorni precedenti. Sembra chiaro che il giocatore eventualmente partirà la prossima stagione, ma non quest'anno. La cifra dello stipendio è per giocatori di alto livello. Credo che il salto in avanti che andrebbe a prendere è una sorta di riconoscimento della Fiorentina verso l'attaccante serbo. Rocco si è aggrappato alla volontà e alla riconoscenza che Vlahovic ha sempre mostrato. Ha fatto 4 mesi da fenomeno, la scorsa stagione. Adesso deve dimostrare di essere veramente forte e di confermarsi. È un ragazzo con i piedi per terra, poi ovvio che se vieni accostato a club come City o Tottenham, c'è la possibilità che vacilli un po', perché ti fa piacere essere sulla bocca di tutti".