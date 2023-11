Arthur, Pastorello spaventa la Fiorentina: “Possibile ritorno in Brasile”

Il futuro del centrocampista della Fiorentina è tutto un rebus, visto che il cartellino rimane ancora in mano alla Juventus.

"L'affare Arthur per il Flamengo non è impossibile”. Queste le parole di Federico Pastorello agente del brasiliano. Il futuro del centrocampista della Fiorentina è tutto un rebus, visto che il cartellino rimane ancora in mano alla Juventus. L'agente del brasiliano, sottolinea infine, che il tutto verrà deciso a fine stagione. Le sue parole sono state riprese dal portale Colunadofla.com.