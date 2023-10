Juventus, muro per Arthur. L’alternativa è un ex obbiettivo viola

La situazione relativa al regista brasiliano rappresenta uno dei punti in sospeso che il club gigliato dovrà risolvere nel 2024, in un senso o in un altro

"Riscatto Arthur? Vedremo".Così il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato fuori dalla Lega Serie A. Il brasiliano sta facendo molto bene a Firenze e c'è chi già lo rimpiange a Torino sponda bianconera. In casa Juventus, non a caso, sta prendendo corpo in vista del prossimo anno l'idea di riaverlo a disposizione, decisione a cui la Fiorentina non potrebbe opporsi, a meno che il club gigliato decida di pagare, appunto, il riscatto prestabilito lo scorso luglio. Intanto secondo L'Equipe, la Juventus sarebbe interessata all'ex Udinese Rodrigo De Paul. Un giocatore che in passato ha sfiorato proprio la maglia della Fiorentina e che è sempre piaciuto al d.s. viola Daniele Pradè.