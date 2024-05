Arthur, futuro alla Juventus? “Con Thiago Motta possono cambiare le cose”

Gazzetta.it si sofferma sul futuro di Arthur , in uscita dalla Fiorentina e che potrebbe riaccasarsi alla Juventus con l'approdo del nuovo tecnico Thiago Motta . Il brasiliano potrebbe avere un nuovo ruolo in bianconero:

"Esubero, e non per forza di rientro. Ma certo, se nella Juve di Allegri era alquanto impensabile immaginare una collocazione per Arthur, con l’arrivo di Thiago Motta vale quantomeno la pena pensarci: e fare una valutazione attenta. Potrebbe non cambiare nulla nello scenario futuro del brasiliano, ma potrebbe anche far riscoprire alla Juve un giocatore che ha scaricato da un pezzo".