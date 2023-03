Arrestato l’aggressore di Bianco! Processo per direttissima

Secondo quanto riportato da Anadolu Agency, nella serata di ieri sarebbero stati arresti due tifosi del Sivasspor per aver superato le barriere dello stadio e per essere entrati sul campo da gioco. Tra questi c'è anche l'aggressore di Bianco che ha colpito il giocatore viola con un pugno. I due saranno portati oggi in tribunale e subiranno un processo per direttissima.