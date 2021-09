Ariatti: “Vlahovic? Logico vedere un futuro diverso. Kouyaté interessava, ma…”

Una trattativa che era reale, ma che alla fine non ha decollato

"Quest'anno ci sono stati molti cambiamenti, sono curioso. Per me è una sfida speciale, anche se non faccio il tifo per nessuna delle due in particolare. Le parole di Gasperini? E' normale che dai viola ci si aspetti molto di più rispetto a quello che hanno fatto fino ad ora. Vlahovic? La valutazione tecnica parla di uno degli attaccanti più forti del futuro, mentre quella economica è tutta da scoprire. Quando visito il centro sportivo di Firenze noto sempre un giocatore che ha la giusta mentalità. Mi auguro faccia una grande stagione, poi è logico aspettarsi qualcosa di diverso nel futuro. Oggi quando hai un giocatore forte a meno di tre anni di contratto sei già in pericolo, gli accordi vanno moltissimo in avanti nel tempo. Kouyaté? Ne abbiamo parlato con Pradè e Burdisso, che però hanno scelto di non cambiare moltissimo dietro. E' stato un nome considerato in maniera concreta dai viola".