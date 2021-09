Gasperini: “Fiorentina da prime 8, vuole riprendere il nostro posto”

La vigilia da Bergamo: "Zapata ci sarà, ma non so se da titolare. Dubbio in porta" ha detto Gasperini

Redazione VN

Da Bergamo ecco le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Fiorentina: "La situazione è quella che conosciamo, ieri è stato il primo giorno per tanti, domani si inizia a giocare. Ma questo è il calendario, riguarda tante squadre. L'Atalanta è stata una delle più penalizzate. Zapata? Secondo me sta bene, si sta allenando con la squadra. Sarà della partita ma non so se dall'inizio o dalla panchina. " ha detto il tecnico della Dea.

"Gosens lo vedo oggi, giocando ogni tre giorni c'è il rischio, ma sono contusioni. Musso o Sportiello? È una situazione che vedrò domani". E poi sulla Fiorentina: "È tra le prime otto del campionato. Ha mantenuto Vlahovic, un giocatore che è cresciuto molto. La società ha dimostrato che vuole riprendersi il posto che gli abbiamo portato via noi. Ha aggiunto giocatori molto importanti, è giusto che abbiano ambizioni per tornare nei posti in cui sono sempre stati. Domani sarà una bella partita, arriva un po' raffazzonata nei tempi della preparazione, ma è inutile che ci attacchiamo a questa roba". Infine su Muriel: "La sensazione è che dovrà stare fuori parecchio, spero di recuperarlo dopo la sosta, ma è stato un bel guaio".