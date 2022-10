Ariatti: “Italiano è il professore della Fiorentina”

L'Atalanta merita il primo posto anche se ha cambiato parecchio, c'è un rinnovato entusiasmo, non avendo le coppe può puntare in alto in campionato, per i viola sembra esserci l'effetto contrario ma siamo solo alle fasi inziali". Sull'impegno europeo invece? "La Fiorentina non penso che abbia pagato l'impegno europeo, la fase difficile inizia soltanto adesso, bisogna attingere a a tutta la rosa, l'organico deve essere pronto fisicamente a gestire gli impegni, l'Atalanta ha costruito una squadra fisica e ne trae vantaggio. Gli acquisti della Fiorentina sulla carta sono validi, la società ha lavorato bene, ma il giudizio passa ovviamente dal campo". Sull'impegno mondiale? Il mondiale è la manifestazione più importante e condiziona ila testa dei giocatori che inevitabilmente qualcuno pensi troppo all'evento. Infine il doppio ex si è espresso sui 2 mister: " Italiano per me è un professore, fin da quando giocavo con lui, era già da giocatore un direttore d'orchestra, Gasperini invece lo definisco arrembante"