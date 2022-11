Argentina, spuntano i convocati per il Mondiale? La decisione sui viola

Argentina, usciti i convocati per il Mondiale? La decisione sui viola

Secondo quanto riportato dal giornalista argentino Esteban Edul, che lavora presso Espn, sarebbe uscita la lista dei convocati della Nazionale Argentina in vista del Mondiale in Qatar. Tra i convocati, out il difensore viola Lucas Martinez Quarta, ma presente l'attaccante Nico Gonzalez.