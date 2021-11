Argentesi: “Fiorentina da Europa. Vlahovic? Ho paura che venga osannato troppo”

L'ex giocatore e allenatore su Vlahovic: "Un ragazzo inizia a fare gol ed ecco che arrivano cifre esorbitanti e voci da ovunque..."

Giuseppe Argentesi, ex difensore e allenatore, è intervenuto a Lady Radio parlando di alcuni temi legati al mondo viola. Queste le sue parole: "I numeri dicono che la Fiorentina oggi è da Europa, vengono da un recente passato non felicissimo e fanno bene a parlare di questi obiettivi. Bisogna vivere strada facendo ma mi sembra che il calendario sia abbastanza favorevole. Italiano, ma anche il presidente, devono evitare la rilassatezza ma io non credo possa succedere. Sono sicuro che il tecnico preferisca dover scegliere tra più giocatori rispetto alla situazione vista sabato scorso col Milan".